Rio Branco, SKA Brasil e XV de Jaú abrem boa vantagem nas quartas

Em gramado sintético, o Grêmio ficou devendo futebol e perdeu para o SKA - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Concluída a primeira rodada das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4 com jogos realizados sábado, 6 e domingo, 7. Nenhum visitante levou a melhor e a única equipe com melhor campanha, a Francana, que foi visitante, conseguiu manter a vantagem, ao empatar com o União Barbarense, em 0 a 0 no estádio municipal Antônio Guimarães.

Nas demais partidas, as equipes que possuem campanhas piores durante a fase de classificação, aproveitaram o fator casa e abriram boa vantagem.

No estádio municipal Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco fez 3 a 1 no Taquaritinga. No estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o XV local também obteve uma expressiva vitória, ao fazr 2 a 0 no Barretos. Em Santana do Parnaíba, no estádio municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, o SKA Brasil venceu o Grêmio São-carlense pela contagem mínima.

