Reta final de Brasileirão: o que os paulistas ainda disputam?

Estamos cada vez mais próximos do desfecho do Brasileirão 2023, e os cinco times do estado de São Paulo seguem todos ativos na busca por seus objetivos – uns mais, outros menos ambiciosos.

Mas o que cada um ainda disputa, realisticamente? Veremos exatamente isso.

Como por enquanto os times de São Carlos não estão representados na elite nacional, vejamos o que os grandes do estado ainda têm pela frente em 2023.

Bragantino

Embora estejamos escrevendo em ordem alfabética, o Bragantino de fato seria o primeiro porque é o time do estado que ainda tem as maiores ambições.

O Massa Bruta é um dos principais perseguidores do Botafogo, e com o cheiro de sangue na água soltado pelo Fogão, que vem em má fase, o time de Bragança Paulista segue vivo e atento.

Atualmente o Bragantino é o 3º colocado no Brasileirão, só um ponto atrás do líder, mas com um jogo a mais. Por outro lado, o Massa Bruta tem também um ponto a menos que o Palmeiras, mas um jogo a menos, de modo que, em pontos perdidos, é o principal candidato paulista de momento a faturar o troféu – que seria inédito, aliás.

Corinthians

Dos cinco paulistas, o Corinthians vive uma das piores temporadas. O Timão não se adaptou ao futebol de Luxemburgo, demitido há algumas semanas já, e agora recolhe os cacos com Mano Menezes. O clube aparece na 13ª posição, com 40 pontos, cinco acima do primeiro no Z-4.

O objetivo primeiro do time da Zona Leste da capital é permanecer na elite. Estatisticamente falando, conforme demonstrado por estudo do Departamento de Matemática da UFMG, o Timão tem pouquíssimas chances de cair a esta altura, mas todo cuidado é pouco.

Na prática, porém, o que o Corinthians busca é apenas chegar à Sul-Americana e, principalmente, que a temporada acabe logo, porque já está claro que 2023 é ano para o torcedor esquecer.

Palmeiras

Embora continue sendo um dos times a serem batidos no Brasil, o poderoso Palmeiras vive uma temporada de certa forma agridoce. Eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores em fases agudas, quando tinha esperança de conquistar ambas (e era favorito), o Verdão agora enxerga no Brasileirão uma última chance de glória e troféu para 2023.

A moral está em alta; o time do técnico Abel Ferreira causou rebuliço na tabela ao vencer o líder Botafogo por 4x3, no Rio de Janeiro – sendo que o time paulista perdia por 3x0 e chegou aos 38 do segundo tempo perdendo por 3x1 ainda.

A vitória épica não apenas deu ânimo ao Verdão, como escancarou a briga pelo título, e o Palmeiras ainda tem ótimas chances de conseguir, já que está a apenas um ponto do Fogão – embora, vale dizer, com dois jogos a mais.

Santos

Ao lado do colega alvinegro Corinthians, o Santos é o time em situação mais delicada no Brasileirão. Embora seja matematicamente improvável de acontecer, o Peixe é o clube paulista mais ameaçado de rebaixamento este ano, o que seria inédito e, por isso mesmo, desastroso para a história do clube.

Depois de levar outro icônico 7x1, a equipe do litoral se complicou na tabela; com 37 pontos e faltando apenas sete jogos, o Peixe sabe que corre risco sério de queda, já que o Z-4 está a meros dois pontinhos de distância.

É possível escapar, claro, mas mesmo se conseguir isso, o Santos precisa de uma reformulação ampla e aprofundada.

São Paulo

Se tem um paulista sossegado no momento, é o São Paulo. O Tricolor praticamente cumpre tabela nesta reta final de Brasileirão, e está em lua-de-mel com sua torcida.

Tendo vencido a Copa do Brasil, literalmente o último troféu que faltava para sua prateleira de honra, o Tricolor agora só aguarda o fim da temporada ciente de que só um desastre o faria ser rebaixado, já que atingiu 42 pontos e é o 10ª na tabela.

Mais importante, o São Paulo joga seus últimos sete jogos de Brasileirão com a ciência de que a Libertadores 2024 já é uma realidade, graças à conquista da CdB.

