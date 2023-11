ASF São Carlos tem derrota amarga em Itapetininga

SIGA O SCA NO

Em Itapetininga, ASF tropeçou e agora precisa vencer em casa para avançar na Liga Paulista - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino ASF São Carlos teve uma derrota amarga no jogo de ida das quartas de final da Liga Paulista Na noite de sexta-feira, 3, na Arena Orlando Scotto, perdeu para Itapetininga por 2 a 1.

Agora, para conseguir a vaga para a semifinal, a equipe orientada pelo técnico Fabiano Lourenço terá que vencer no jogo de volta, marcado para o sábado, 11, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. O time são-carlense tem que vencer no tempo normal e depois empatar na prorrogação. Uma vitória visitante significará a eliminação da ASF.

A equipe são-carlense saiu na frente na etapa inicial e fez 1 a 0, além de perder chances para ampliar. No segundo tempo, logo nos minutos iniciais, levou uma virada relâmpago e as anfitriãs fizeram 2 a 1.

Fabiano Lourenço chegou a utilizar a goleira-linha e alternou a forma de jogar. Porém faltou pontaria para as atletas do time são-carlense.

“A derrota foi dolorida. Mas estamos no jogo e temos condições para buscar a classificação. Após a final da Copa Record (terça, 7), vamos focar neste decisivo jogo”, disse o técnico são-carlense.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também