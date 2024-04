Caixa D’Água vira em cima do Bala Laika e entre no G4 do Raspadão

Vitória colocou o Caixa D’Água entre as quatro melhores equipes do seu grupo - Crédito: Divulgação

A manhã de domingo, 28, foi animada no Cidade Aracy, com a realização da 6ª rodada, grupo A do 14º Campeonato Raspadão, que se encontra em sua fase de classificação.

No jogo mais aguardado do dia, o Caixa D’Água mostrou superação ao conquistar uma importante vitória em cima do Bala Laika, e de virada.

A equipe saiu perdendo por 1 a 0, mas os atletas do Caixa D’Água acreditaram na vitória e foi em busca do resultado e na superação, viraram para 3 a 1. Com o resultado, o time entrou no G4, ao totalizar 10 pontos e figurar na 3ª colocação. Se a competição terminasse hoje, estaria classificado para a segunda fase.

Resultados

Proara 0 x 3 Zé bebeu

Meninos da Vila 0 x 3 Pé na Porta

Ousadia 0 x 3 Zavaglia

Bala Laika 1 x 3 caixa D’Agua

Classificação

Leia Também