H7 Esportes faz maratona de jogos pelo Paulista e Copa Derla

Equipe são-carlense irá em ação pela Copa Derla e Campeonato Paulista - Crédito: Divulgação

A equipe adulta de handebol feminino H7 Esportes terá uma sequência de três jogos em dois dias por dois campeonatos distintos. Entre a noite de sábado, 18, e o final da manhã de domingo, 19.

Em um prazo pouco superior a 12 horas, a equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues terá provas de superação e determinação.

Após enfrentar o CA Pinheiros na noite de segunda-feira, 13, na estreia da Liga Nacional e perder por 32 a 9, a equipe estará em cena novamente contra o mesmo adversário, a partir das 19h de sábado, 18, mas pelo Campeonato Paulista e no ginásio de esportes das anfitriãs, na capital paulista.

Depois, na manhã de domingo, 19, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos, rodada tripla pela Copa Derla.

Às 9h, novamente a equipe adulta estará em ação contra Ribeirão Preto. Às 10h15 será a vez da equipe cadete enfrentar as ribeirão-pretanas. Fechando a manhã esportiva, novamente o adulto, mas às 11h15 para encarar Franca.

O curioso neste campeonato é que o time adulto defende a invencibilidade e a liderança, enquanto que o cadete está em último lugar e busca a primeira vitória.

Em uma análise sobre a participação são-carlense, apesar da maratona de jogos, o técnico Antonio Carlos Rodrigues reconhece a exigência física e psicológica das atletas, mas mantém otimismo sobre a realização de boas performances.

“A equipe sabe o quão cansativo será vir de um jogo contra o Pinheiros (sábado) e, na manhã seguinte (domingo), lutar para se manter invicta na Copa Derla. Mesmo assim as atletas seguem com o plantel muito bom, principalmente as de base. Vamos abrir oportunidades para que elas possam melhorar seus rendimentos. A equipe cadete da técnica responsável Beatriz, vem de muitos treinos em busca de melhorar a parte técnica para conseguir a primeira vitória. A ansiedade ainda se sobressai, porém temos convicção que a equipe fará um jogo melhor do que as últimas apresentações”, afirmou o treinador.

