Líder, São Carlos folga na rodada da Bezinha

São Carlos está de “folga” na Bezinha e irá observar o encerramento do primeiro turno - Crédito: Ismael Volpin

Com duas vitórias e dois empates, o São Carlos estará de folga pelo grupo 2, no complemento do primeiro turno da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B neste final de semana.

Invicta e líder do grupo 2, a Águia soma 8 pontos e não pode ser ultrapassada pelo Paulista e Colorado Caieiras, que estarão em ação. O time de Jundiaí encara o Barcelona em casa na noite desta sexta-feira, 17 e o Colorado mede força em Caieiras contra o Flamengo. O máximo que as equipes podem fazer é chegar a mesma pontuação do time são-carlense.

Com a folga na rodada, a direção da Águia busca reforçar a equipe e o técnico João Batista intensifica os treinos, uma vez que das cinco equipes do grupo 2, quatro avançam à segunda fase. Como o São Carlos tem 8 pontos e o lanterna Barcelona ainda está zerado no grupo, o time está bem próximo de garantir a vaga para a segunda fase da competição.

Rodada 5

Sexta-feira, 17

19h30 - Paulista x Barcelona

Sábado, 18

15h – Araçatuba x Tanabi

15h – Tupã x Inter de Bebedouro

15h – Colorado Caieiras x Flamengo

15h – União Mogi x Mauá

15h – Mauaense x Manthiqueira

Domingo, 19

10h – Ecus x Atlético Mogi

10h – Olímpia x Fernandópolis

Classificação

Grupo 2

São Carlos, 8 pontos

Paulista, 5 pontos

Colorado Caieiras, 5 pontos

Flamengo, 3 pontos

Barcelona, 0 ponto

