Sindicato joga para se aproximar do G4 no interno da Faber

SIGA O SCA NO

Sindicato busca os três pontos para se manter vivo na busca pela sonhada vaga - Crédito: Divulgação

A fase de classificação do Campeonato Interno Clube Faber-Castell vai chegando ao final e na manhã deste domingo, 19, acontece a 10ª rodada, com três decisivos e importantes jogos. O Pão de Queijo folga na rodada.

As três partidas são consideradas fundamentais para os times envolvidos, mas uma em especial, chama a atenção. No campo 1, às 8h, o líder Tiquinho/Vagão Maq, com 13 pontos, encara o 6º colocado, Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara, que totaliza 9 pontos.

Para o Tiquinho, uma vitória pode significar a classificação antecipada a semifinal. Já para o Sindicato, os três pontos fará com que o time se mantenha vivo na busca pela sonhada vaga.

A rodada

Campo 1

8h - Tiquinho/Vagão Maq x Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara

10h - Race Life x Top Real

Campo 2

8h - WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet x São Geraldo Tintas

Classificação

Leia Também