São Carlos recebe duplas de qualidade para 2ª etapa de vôlei de praia

Vôlei de praia irá agitar São Carlos no sábado - Crédito: Divulgação

São Carlos será palco neste final de semana, da segunda etapa do 2º Circuito AEA de Vôlei de Praia. Neste sábado, 18, a partir das 8h, começa a categoria sub19 (masculino e feminino). Duplas de todo o país marcarão presença na competição. Algumas delas disputam o circuito nacional.

No masculino, a AEA conta com a participação de duas duplas entre as doze escritas e o objetivo é estar entre as três primeiras, de acordo com o atleta Eduardo Passeri. Já no feminino a AEA estará representada por quatro duplas entre as 16 inscritas e o objetivo é estar entre as quatro primeiras colocações, informou a atleta Giovana Garbuio.

No início da tarde, por volta das 12h30 acontece a disputa do livre, também masculino e feminino e o nível da competição promete ser elevado, o que deixa o torneio mais acirrado e bonito de se ver.

No livre feminino a AEA estará representada por quatro duplas, entre as 16 previstas. A atleta Marília sabe da dificuldade e tem como pretensão ficar entre as quatro melhores. “A etapa irá exigir muito de nós e isso será uma ótima preparação para o paulista que acontece no final do mês em São Joaquim da Barra”, afirmou.

No masculino o nível estará acima do normal, uma vez que 21 duplas irão em busca do título e a AEA terá equipe representativa. Entre os participantes, marcarão presença duplas bem colocadas no circuito nacional, a dupla campeã paulista de 2023, campeão dos Jogos Regionais, dos Jogos Abertos, atleta campeão do Open em Saquarema, dupla internacional de Moçambique que está na disputa da corrida olímpica em junho para Paris 2024.

O atleta são-carlense Luís Gustavo mostrou otimismo. “Sabemos que será muito difícil esta etapa, mas com certeza daremos o nosso melhor”, garantiu.

