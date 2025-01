Restando três dias para a estreia na A4, Grêmio realiza treino aberto

Jogadores se reúnem no gramado antes do início das atividades no Luisão - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Restando apenas três dias para a estreia no Campeonato Paulista da Série A4, que será contra o Araçatuba, na casa do adversário, Comissão técnica e atletas do Grêmio São-carlense realizaram na manhã de domingo, 19, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, um treino aberto.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, a iniciativa contou com grande apoio da comunidade são-carlense.

Às vésperas da estreia, o treino contou com a interação entre os atletas, torcida e apoio da Prefeitura de São Carlos.

“Agradecemos a todos os presentes pelo incentivo para juntos realizarmos uma excelente competição”, enfatizou a nota gremista.

