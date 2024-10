Redenção busca a reabilitação na Copa São Carlos

Redenção tem que vencer para continuar com chances de classificação para as quartas da Copa São Carlos - Crédito: Jhonatan Celestino

O Redenção, atual campeão da Copa São Carlos, joga pela vitória na noite desta quarta-feira, 23, pela quarta rodada da fase de classificação. O ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, recebe rodada dupla a partir das 20h, com entrada gratuita aos simpatizantes do futsal.

O jogo que mais chama atenção, é pelo grupo A. O Redenção, que defende o título conquistado em 2024, encara o Falcão Dourado. Com uma campanha irregular neste início de torneio, o time está na 6ª colocação do Grupo A com apenas 3 pontos após três partidas e para ter chances de se classificar para as quartas de final, precisa vencer o Falcão que faz uma boa campanha e está em segundo lugar com 9 pontos em quatro partidas.

Pelo grupo B, mais uma importante partida. O Jardim Beatriz que está em 5º lugar com 3 pontos, pega o lanterna Cruzeiro do Sul que possui apenas 1 ponto. As duas equipes precisam dos três pontos para ainda sonhar com a classificação. Um empate será prejudicial para ambas.

