Red Bull e Mercenários prometem jogo movimentado no Varzeano

Red Bull busca vitória para encostar no Mercenários, atual vice-líder - Crédito: Divulgação

A Liga de Futebol Amador de São Carlos, organizadora do Campeonato Varzeano, programou para a tarde deste domingo, 18, mais uma rodada da fase de classificação.

Entre as partidas programadas, a mais atrativa, já que reúne duas equipes que estão no “top 3”, acontece a partir das 13h30 no campo do Distrito de Santa Eudóxia, quando segundo colocado Marcenários, com 34 pontos, terá pela frente o Red Bull, que está em terceiro lugar com 29 pontos. O líder Polêmicos, com 36 pontos, fica na janela e folga na rodada.

Os jogos

Campo do Distrito de Santa Eudóxia

13h30 – Red Bull x Mercenários

15h15 – Santa Mônica x Santa Eudóxia

Campo do Distrito de Água Vermelha

13h30 – ABC x Tijuco Preto

15h15 – São Carlos 8 x AGR 6

Classificação

