Raspadão vai ter a 15ª edição e jogos começam em dezembro

Congresso técnico reuniu equipes que vão buscar o título do Raspadão - Crédito: Divulgação

Festas de final de ano com direito a muita bola rolando. Assim será o final de ano na Arena Raspadão, com a realização da 15ª edição do Campeonato Raspadão, temporada 2024/2025, que começa neste domingo, 8.

Na segunda-feira, 2, foi realizado o congresso técnico que reuniu a organização da Associação Esportiva Social e Cultural Tigres do Aracy (o presidente Luciano Aparecido Landi - Lói Landi e o diretor esportivo Luiz Antônio de Almeida Júnior – Zinho, além da comissão técnica, formada por Thiago Herculano e Jéssica Herculano.

Ficou definido que o campeonato terá a presença de 22 equipes que foram divididas em quatro grupos, sendo que no A e no B estão seis equipes e no C e no D, possuem cinco times cada.

Na fase de classificação, haverá turno único com as equipes do grupo A enfrentando as da B e as da C, as agremiações da D. Se classificam para a segunda fase, os quatro primeiros representantes de cada grupo. A partir daí o campeonato passa a ser eliminatório e compreende as oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Sempre em jogo único.

A bola rola

Neste domingo, 8, a bola rola, com a realização da primeira rodada, com as equipes do grupo A medindo forças contra os times do grupo B, a partir das 8h. A programação é a seguinte:

Caixa D’Água x Zavaglia

Aracy x Boleiros

Tijuco Preto x Bola +1

Desportivo x Nova Era

Real Maloka x Galo das Arábias

Pé na Porta x Nata São-carlense

No domingo, 15, acontece a conclusão da primeira rodada. Mas desta vez, as equipes do grupo C encaram as do grupo D, também a partir das 8h:

Zé Bebeu x Antenor Garcia R2

Unidos do Nordeste x Aracy 2

Família Planalto Verde x Vila Bahia

Furacão x Real São-carlense

Coca Cola x Planalto Verde (Brotas)

Os grupos

Grupo A: Caixa D’Água, Pé na Porta, Aracy, Desportivo, Real Maloka, Tijuco Preto

Grupo B: Zavaglia, Galo das Arábias, Boleiros, Nova Era, Bola +1, Nata São-carlense

Grupo C: Zé Bebeu, Unidos do Nordeste, Família Planalto Verde, Furacão e Coca Cola.

Grupo D: Vila Bahia, Antenor Garcia R2, Aracy 2, Real São-carlense e Planaldo Verde (Brotas)

