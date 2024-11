Quatro times lutam por duas vagas na semifinal do 390 da Faber

Compartilhar no facebook

CLC/Amaral é uma das equipes que depende apenas de suas forças para ir à semifinal - Crédito: Divulgação

A 14ª e última rodada do Campeonato 390 Clube Faber-Castell, prevista para a manhã deste domingo, 1, no Cedrinho, promete “pegar fogo”.

Três jogos estão previstos e irão definir os últimos dois classificados para a semifinal da competição. Top Real (líder, com 23 pontos) e Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia (vice-líder, também com 23 pontos), já estão classificados e assistem de camarote a definição dos respectivos adversários.

Em um dos jogos, a Ponte Preta, 5ª colocada (14 pontos) pega o Sindicato e tem que vencer e depende do tropeço do Cosméticos e CLC).

O Unidos, 6º colocado com 13 pontos, vai pegar o Top Real e precisa vencer e ainda torcer por tropeços de pelo menos dois adversários entre CLC, Cosméticos e Ponte).

Já o CLC, 3º com 16 pontos enfrenta o Cosméticos, 4º lugar com 15 pontos. Este jogo promete ser tenso, já que o CLC depende apenas de suas forças para se classificar com um simples empate. Já o adversário tem que vencer para se qualificar à semifinal. O eliminado e lanterna São Geraldo Tintas folga na tabela.

A rodada

Campo 1

8h - Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas x Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia

10h - CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life x Cosméticos

Campo 2

8h - Unidos x Top Real

Classificação

