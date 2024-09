Promessas são-carlenses no vôlei feminino vencem Sertãozinho e estão a uma vitória das finais da Taça de Prata

Time infantil são-carlense está a uma vitória da segunda fase da APV - Crédito: Jhonatan Celestino

No retorno às atividades após 20 anos, a escola social da AVS tem motivos para comemorar a decisão de buscar talentos no vôlei feminino em São Carlos, já que no primeiro ano disputando jogos oficiais, a equipe infantil feminina está a um jogo de conquistar um prêmio que incentiva a iniciativa: disputar o título da Série Prata do Campeonato da APV (que corresponde da 5ª a 8ª colocação) em um torneio que reúne mais de 20 equipes do interior paulista.

Mais um passo foi dado na manhã de sábado, 21. No ginásio municipal de esportes Pedro Ferreira dos Reis, o Docão, o Objetivo/Smec venceu Sertãozinho por 3 sets a 0, parciais de 25/9, 25/23 e 25/21, em 1h09 de jogo arbitrado por Walter Clariano e Cláudio Siena. Marlon Bruno foi o apontador.

Com a conquista dos três pontos, o time comandado pelo técnico Zé Sérgio manteve a segunda colocação do grupo A e no próximo final de semana, em casa, decide o segundo lugar contra Franca e em caso de vitória, consolida a classificação para as finais da Prata com uma rodada de antecedência.

Satisfeito, ao final do jogo Zé Sérgio comemorou a vitória salientando que deu oportunidade para todas as atletas. “No primeiro set mantivemos a equipe sem muitas alterações e conseguimos uma vitória tranquila. Nas demais parciais rodei bastante as atletas e a partida ficou mais disputada. Mas conseguimos a vitória e todas puderam jogar, o que é muito importante. Vale ressaltar ainda que a equipe está em constante evolução e vamos treinar forte esta semana para que possamos vencer Franca e estar nas finais da Prata”, disse Zé Sérgio.

Sertãozinho: Fernanda, Alice, Gabi, Betina, Maria Clara, Camille, Bia, Mariana, Amanda, Sarah, Lívia, Manu, Giovana e Lavínia. Técnico: Luís Fernando.

Objetivo/Smec: Lívia, Isadora, Emilly, Ana Lívia, Karyna, Lara, Clara, Lavínia, Bianca, Manu, Mariana, Gabi, Rayssa e Letícia. Técnico: Zé Sérgio.

