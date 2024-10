Primeira rodada da Taça São Carlos termina com média de 10 gols por partida

Falcão Dourado aplicou goleada na estreia da Copa São Carlos: 8 a 0 no Cometa Cristão - Crédito: Divulgação

A primeira rodada da Taça São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, terminou em grande estilo, com uma média impressionante de 10 gols por jogo. Na noite desta quinta-feira, 3, dois jogos foram realizados no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu.

No primeiro confronto, o Falcão Dourado protagonizou uma goleada ao vencer o A.E. Cometa Cristão por 8 a 0. A equipe estava inspirada e não deu chances ao adversário, dominando a partida do início ao fim.

O segundo jogo foi eletrizante com 15 gols. O Prohab venceu os Meninos da Vila por 9 a 6, em um duelo muito disputado, encerrando a rodada com um placar recheado de emoção.

O diretor da Liga, Luís Gustavo, destacou a emoção das partidas e a participação da torcida. "Encerrar a primeira rodada com jogos emocionantes, torcida prestigiando e uma média de 10 gols por partida, somente o futsal pode nos proporcionar".

O presidente Aparecido Neuto de Oliveira, também expressou seu entusiasmo com a competição e o apoio recebido. "Esperamos poder contar com mais grandes jogos e muitos gols nas próximas rodadas. Saber que o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e o compromisso do governo municipal de que em 2025 teremos mais futsal, faz com que o trabalho seja cada vez mais gratificante."

As próximas rodadas estão marcadas para começar na segunda-feira, 7, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, prometendo ainda mais emoção para os fãs de futsal.

