Pressionado, São Carlos joga pela sobrevivência na Bezinha

Em Mauá, para não se complicar (de uma vez), São Carlos tem que vencer o Mauaense - Crédito: Ismael Volpin

O futuro em jogo no Campeonato Paulista da Série B. Pressionado pela vitória, após perder em casa para o Araçatuba, o São Carlos entra em campo a partir das 10h deste sábado, 27, com a necessidade de vencer o Grêmio Mauaense no estádio municipal Pedro Benedetti.

Em terceiro lugar no grupo 5 com apenas 3 pontos, a Águia terá pela frente um adversário ávido pela vitória, uma vez que ainda mantém chances de buscar a classificação, já que está em 4º lugar com 3 pontos.

A partida vale pela quinta rodada da segunda fase e no jogo de ida, em casa, o São Carlos fez sua melhor apresentação na Bezinha e aplicou 6 a 0 no Mauaense.

A expectativa é que a Águia possa apresentar novamente um bom futebol e manter acessa a chama de uma possível vaga. Caso vença, dependerá apenas de suas forças para seguir à terceira fase da Bezinha, independentemente do resultado da partida que também acontece neste sábado, 27, às 15h, no estádio municipal Carlos Ferracini, quando o Colorado Caieiras (com 6 pontos), encara o Araçatuba (12 pontos).

Classificação

Grupo 5

Araçatuba, 12 pontos

Colorado Caieiras, 6 pontos

Grêmio São-carlense, 3 pontos

Mauaense, 3 pontos

