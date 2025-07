Corredores da ASA têm excelente participação no Circuito Cidades Paulistas, em São Carlos

Shianti comemora no pódio, a primeira colocação na prova/Divulgação -

Quatro corredores da Associação São-carlense de Atletismo brilharam na manhã de domingo, 27, após participarem da etapa São Carlos do Circuito Cidades Paulistas, evento gratuito com corridas de 5 e 10 km e caminhada de 5 km, realizados nas imediações da planta do Electrolux Group.

Os corredores de São Carlos mostraram superação e determinação. Eli Silva foi 6° colocado geral nos 5 km. Marinaldo Ferreira, atleta Master M55 foi 13° colocado geral nos 5 km. Alex Pereira foi 5° colocado geral dos 5km. e Luiz Shianti sagrou-se campeão geral dos 10 km.

Segundo Altair Maradona Pereira, Luiz é um dos principais atletas de fundo de São Carlos. Nessa competição liderou do início ao final sem dar chance aos adversários, Alex é um atleta de meio-fundo especialista nas provas de 800 e 1500m, mas foi muito bem no 5km. “Os dois atletas representaram muito bem nossa equipe e São Carlos, é muito bom ver nossos atletas motivados e correndo em alto nível, parabéns aos atletas e só técnico Paiutto (Paulo César, técnico do Alex)”, disse Maradona.

Luiz Shianti, vencedor no final de semana, disse que finalizou a prova dos 10 km em primeiro lugar e considerou o percurso “duro”, mas muito bom. “Estar competindo em casa é diferente. Não economizei nada, fazendo muita força do começo ao fim independente da colocação conseguindo abrir uma vantagem de mais de 5 minutos do segundo colocado. Feliz com a entrega, mas não satisfeito com a prova. Sei que sou capaz de correr melhor ainda essa distância e vou em busca da minha melhor performance para as próximas provas. Agradeço a ASA São Carlos, minha equipe, meu técnico Rodrigo Dantas e quem apoia e torce por mim, além da minha família que é minha principal base, gratidão pelo dia de hoje e que venham dias melhores ainda”, disse.

Já Alex competiu nos 5 km, uma prova que considerou bem organizada. “Porém acabamos correndo 500M a mais. Fiquei em 5º lugar no geral, mas a premiação era apenas os três primeiros. Tirando isso a prova foi muito boa, consegui realizar um tempo bom. Não consegui entregar minha meta de tempo, mas consegui rodar legal. No entanto é a primeira prova de rua do ano. Em 2025 fiz os 1500 m. em Araraquara no Circuito Open e infelizmente ficamos de fora dos Regionais. Mas, mesmo assim, estamos focado em continuar treinando e se preparando para os próximos desafios. Um deles é Taça Brasil Master em novembro, onde pretendo competir os 800m e 5000m. Quero agradecer ao Professor Paulo Paiutto e ao presidente Altair Pereira (Maradona). Por todo o apoio da ASA”, finalizou.

