Mais de 2 mil pessoas participam da Circuito Cidades Paulistas

Crédito: Jeferson de Paula

A cidade de São Carlos foi palco, neste domingo (27), da etapa 2025 do Circuito Cidades Paulistas, evento que reuniu centenas de participantes em provas de corrida de 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 5 km — todas gratuitas. A estrutura do evento foi montada na altura do número 800 da Avenida José Pereira Lopes, na Vila Prado, com largada às 7h30.

A etapa contou com percursos 100% em asfalto e incluiu um trecho especial dentro da fábrica da Electrolux, que sediou a arena nas imediações de sua unidade na cidade. A programação teve início às 6h30, com uma sessão de aquecimento conduzida por profissional de educação física.

Viabilizado por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), o evento contou com patrocínio da multinacional sueca Electrolux, que possui uma planta industrial em São Carlos. Foram disponibilizadas 2.000 vagas, preenchidas em poucas horas após a abertura das inscrições, no dia 22 de julho, por meio do site tkx.com.br.

