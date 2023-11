Ponte Preta vence Vasco com autoridade no Amador

Ponte Preta conquistou uma expressiva vitória no final de semana - Crédito: Divulgação

A nona rodada da fase de classificação do Campeonato Amador foi concluída na manhã de domingo, com jogos bem disputados. A competição está na reta de chegada.

No estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, um jogo bem disputado marcou a expressiva vitória da Ponte Preta em cima do Vasco por 3 a 0. O Unidos da Vila mostrou um futebol eficiente e superou o SCBN por 3 a 1.

No campo do distrito de Água Vermelha, mais duas partidas. O líder Primos encontrou dificuldades, mas superou o Mairiense por 2 a 0. Na sequência, o atual campeão Amador, Jardim Gonzaga, conquistou uma vitória com tranquilidade: 3 a 0 no Jacobucci.

A partir das 9h desta segunda-feira, 20, feriado estadual sobre o Dia da Consciência Negra, no campo do distrito de Água Vermelha, o jogo solitário entre Atlético Aracy x Mairiense. Após esta partida, termina a fase de classificação e começa o mata-mata, com a realização das quartas de final.

Classificação

Primos – 23 pontos

Jardim Gonzaga – 19 pontos

Ponte Preta – 17 pontos

Vasco – 17 pontos

Unidos da Vila – 16 pontos

SCBN – 14 pontos

Atlético Aracy – 10 pontos

Mairiense – 7 pontos

Jacobucci – 3 pontos

