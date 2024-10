Ponte Preta surpreende e leva o Amador; Polêmicos garante o Varzeano

Ponte Preta comemora o título: nos pênaltis, superou o Jardim Gonzaga - Crédito: Miltinho Marchetti

Em grande estilo e coroados de êxito, terminaram dois torneios de futebol amador realizados pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. O palco foi o tradicional estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. A Ponte Preta surpreendeu e conquistou o título do Campeonato Amador. Já o Polêmicos confirmou o favoritismo e levou a taça do Campeonato Varzeano. A rodada dupla aconteceu na noite de sábado, 28.

A primeira decisão foi o Varzeano. Após perder por 2 a 0 no primeiro jogo, o Santa Mônica foi com tudo para cima do Polêmicos e chegou a fazer 1 a 0, deixando a impressão que teria forças para tentar levar ao menos a disputa para as penalidades máximas.

Porém, o Polêmicos fez prevalecer a melhor qualidade técnica e conseguiu a virada, vencendo por 3 a 1 e conquistando o título da temporada 2024.

Em seguida a decisão do Amadorzão. No primeiro jogo, o Jardim Gonzaga fez 2 a 1 e jogava pelo empate. Necessitando da vitória a Ponte Preta foi ao ataque e com mais volume de jogo, chegou a abrir 2 a 0. Porém, o Gonzaga descontou e a partida terminou 2 a 1 Ponte.

A disputa do título foi então para as penalidades máximas e o goleiro da Ponte Preta brilhou ao defender três cobranças e ser fundamental na vitória da sua equipe por 4 a 3 e levantar a taça;

De acordo com o presidente da Liga de Futebol, Luís Marcelo Rocha Ferreira, as duas competições atenderam às expectativas. Foi uma grande festa, com as quatro equipes procurando jogar bola, o que é mais importante. Jogos equilibrados e 25 rodadas de muita disputa”, disse. “Me sinto feliz, contente e realizado por ver que quem participou estava preocupado em fazer a festa do futebol”, disse.

A próxima competição que a Liga de Futebol deve promover é a Taça dos Campeões, além da equipe campeã amadora participar da Liga Regional.

