Ponte empata e deixa escapar a liderança provisória do Amador

Único invicto, Os Prédios pega o lanterna BN Madri - Crédito: Divulgação

Ninguém levou a melhor no clássico isolado do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, realizado na noite de quinta-feira, 27, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Após 90 minutos de intensa de disputa, o empate em 1 a 1 entre Ponte Preta e Primos.

Desta forma, a Ponte deixou escapar a liderança provisória e chegar aos 30 pontos, mantendo a segunda colocação e nesta rodada não pode ser alcançada por nenhum adversário. O Primos, por sua vez totaliza 25 pontos e também manterá a quarta posição independentemente dos resultados dos adversários.

Domingo tem

Neste domingo, 30, a rodada será completada por mais três partidas. A programação é a seguinte:

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h – Jardim Gonzaga x Monte Carlo

10h – Unidos da Vila x Vasco

Campo do distrito de Água Vernelha

8h – Os Prédios x BN Madri

Classificação

