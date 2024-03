Policarbon vence, mantém ponta e 100% de aproveitamento na Champions Cup

SIGA O SCA NO

Invicto, o Policarbon lidera a série ouro da Champions Cup com 9 pontos - Crédito: Divulgação

Atual campeão da série prata, o Policarbon continua com a excelente fase e no domingo, 24, conquistou a terceira vitória seguida na série ouro da Champions Cup.

A partida, válida pela terceira rodada da fase de classificação, foi intensa e o Policarbon encontrou dificuldades mas venceu o Mirante por 2 a 1.

Com isso, a equipe chegou aos 9 pontos em três partidas e mantém 100% de aproveitamento. O time tem melhor saldo de gols que o Juventus Cruzado, que também tem 9 pontos. O time fez 4 a 1 no River Plate.

A terceira rodada da competição foi disputada sob chuva e teve goleadas, com o Aracy aplicando 5 a 0 no Cruzeiro do Sul e o Tijuco Preto fazendo 5 a 1 na Vila Prado.

Resultados

Milan 0 x 2 Zé Bebeu

Policarbon 2 x 1 Mirante

Atlético Munique 3 x 0 Abdelnur

River Plate 1 x 4 Juventus Cruzado

Cruzeiro do Sul 0 x 5 Aracy

Tijuco Preto 5 x 1 Vila Prado

Santa Angelina 3 x 1 Pé na Porta

