Polêmicos pega o Red Bull para manter a ponta no Varzeano

Um jogo acirrado e equilibrado colocará à prova a liderança do Polêmicos no Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

Na tarde deste domingo, 21, acontece a 13ª rodada da fase de classificação com a realização de cinco partidas em três praças esportivas.

No campo do distrito de Água Vermelha, prevista rodada dupla. O Polêmicos, líder com 29 pontos, pega o Red Bull, que está em 4º lugar com 23 pontos. Uma partida bem disputada e que não há favoritos.

No segundo jogo, o vice-líder Mercenários (27 pontos) vai pegar o Santa Mônica, 6º colocado com 15 pontos e que passa por uma má fase na competição.

Rodada

Domingo, 21

Campo da Vila Isabel

15h15 – AGR 6 x Romeu Tortorelli

Estádio municipal Luiz Estevan de Oliveira, Zuzão

13h30 – Tijuco Preto x Santa Eudóxia

15h15 – ABC x São Carlos 8

Campo do Distrito de Água Vermelha

13h30 – Polêmicos x Red Bull

15h15 – Mercenários x Santa Mônica

Classificação

