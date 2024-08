Pequenos Lobos fazem “barba e cabelo” em Rio Claro

SIGA O SCA NO

Pequenos Lobos vibram com gol: vitórias maiúsculas contra o Rio Claro - Crédito: Jhonatan Celestino

Os Pequenos Lobos continuam brilhando no Campeonato Paulista sub11 e sub12 e pela quarta rodada da fase de classificação conquistaram expressivas vitórias.

Na tarde de domingo, 25, no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt, encarou o Rio Claro e em ambas as categorias venceram. Nessa edição da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra.

Pelo sub11, os Pequenos Lobos venceram por 2 a 1, com gols de Kauan Paiva e Miguel. Nos pênaltis, vitória por 4 a 2. Pelo sub12, vitória em 1 a 0, gol de Davi Ferreira. Nos pênaltis, derrota por 4 a 3.

Os Pequenos Lobos voltam a campo neste domingo, 1, a partir das 14h para enfrentar o Independente de Limeira no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

