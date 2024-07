Pé na Porta vence e respira na Champions Ouro

Pé na Porta comemora: vitória coloca a equipe no G8 da Champions Ouro - Crédito: Divulgação

Haja coração! A fase de classificação da Série Ouro da Champions Cup e a disputa por vaga para as quartas de final da competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos fica ainda mais acirrada. Neste domingo, 30, mais quatro jogos foram realizados pela fase de classificação.

O G8 do torneio regional tem mais um pretendente: o Pé na Porta. Na Fazenda Itaguassu, com autoridade, a equipe fez 1 a 0 no Policarbon e chegou à 8ª colocação com 18 pontos, mesma pontuação do adversário que está em 7º lugar.

No campo da Vila Isabel, o lanterna Abdelnur conquistou a primeira vitória ao fazer 2 a 0 no River Plate. O jogo entre Mirante e Aracy foi cancelado por luto.

No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, mais duas partidas. O Santa Angelina consolidou sua vaga ao vencer o Tijuco Preto por 3 a 1 e chegar aos 24 pontos, deixando o adversário na 6ª colocação com 20 pontos. Por fim, apesar da superação, o Cruzeiro do Sul se complicou ao perder para o líder Juventus (34 pontos) por 2 a 1 cair para a 10ª colocação e estacionar nos 16 pontos.

Classificação

