Paulistão começa e rodada inaugural terá quatro jogos

O Super Mundial de Clubes, previsto para os meses de junho e julho, forçou as federações estaduais a antecipar os torneios regionais no já apertado calendário do futebol brasileiro.

Com isso, nesta quarta-feira, 15, começa o Campeonato Paulista, com jogos durante e nos finais de semana. A previsão é que a competição, considerada a mais disputada do país, termine no final de março.

Nesta primeira rodada, sete jogos foram definidos pela FPF. O São Paulo, que faz pré-temporada nos EUA, teve seu primeiro jogo adiado para o dia 10 de fevereiro. Nesta quarta-feira, quatro jogos serão realizados e outros três, na noite desta quinta-feira, 16.

A novidade será a estreia do Palmeiras de Abel Ferreira, atual tricampeão e que busca o inédito tetracampeonato. A partir das 21h35, no Allianz Parque, encara a Portuguesa de Desportos.

Corinthians e Santos, os outros dois grandes do Estado, estarão em ação nesta quinta-feira.

Jogos

Quarta-feira, 15

18h30 – Novorizontino x Ponte Preta

18h30 – Velo Clube x Noroeste

19h30 – Guarani x Botafogo

21h35 – Palmeiras x Portuguesa de Desportos

Quinta-feira, 16

18h30 – Água Santa x São Bernardo

19h30 – RB Bragantino x Corinthians

21h30 – Santos x Mirassol

