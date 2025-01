Paulista, Araçatuba e Barretos vencem e seguem 100%

No Luisão, Grêmio ficou no 1 a 1 e somou o primeiro ponto na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A segunda rodada do Paulista A4 começou sábado, 25 com seis partidas. No reencontro dos finalistas do Paulistão 2004, o Paulista foi um visitante indigesto e bateu o São Caetano em pleno Anacleto Campanella, seguindo com 100% de aproveitamento. O Araçatuba venceu o Osasco Audax, fora de casa, e o Barretos bateu o Jabaquara em seus domínios, também indo a seis pontos.

São Caetano e Paulista disputaram uma partida recheada de expectativa, tratando-se de duas equipes com muita tradição no futebol paulista. Em campo, o time de Jundiaí foi superior e conseguiu uma importante vitória por 1 a 0, com gol único marcado por Christopher. Com o resultado, o Paulista chegou aos seis pontos e subiu para as primeiras posições, enquanto o São Caetano permanece com três.

No mesmo horário, Taquaritinga e Colorado Caieiras protagonizaram um grande confronto no Taquarão. O Colorado saiu na frente com Matheus, mas ficou com um jogador a menos e viu os donos da casa virarem com dois gols de Marcos Paulo. Na superação, a equipe de Caieiras conseguiu arrancar o empate por 2 a 2 na etapa final com Marquinhos. Ambos saem deste jogo com apenas um ponto somado na competição.

Na faixa das 16h, o Araçatuba se impôs fora de casa e venceu o Osasco Audax por 2 a 0 no José Liberatti, em Osasco. Com gols de Luan e Tarik, o clube do interior chegou aos seis pontos, também se colocando entre os líderes. Do outro lado, o Audax ainda não sabe o que é pontuar.

No estádio Luisão, em São Carlos, o placar de São-carlense e Joseense foi definido logo nos primeiros minutos. Os donos da casa saíram na frente com João Victor, mas os visitantes empataram logo na sequência, com Lucas Perninha, tudo antes dos 10 minutos do primeiro tempo. O São-Carlense somou o primeiro ponto, enquanto o time de São José dos Campos chegou a quatro.

O emocionante duelo entre Barretos e Jabaquara foi decidido nos detalhes. Depois de um jogo truncado, os gols da vitória por 2 a 0 do time barretense saíram nos acréscimos da etapa final, com Luís Fernando e Danilo. Depois de vencer na estreia por WO contra o Colorado Caieiras, o BEC chegou aos seis pontos e manteve os 100% de aproveitamento. O Jabaquara segue com apenas um ponto conquistado.

Vocem e Penapolense fecharam o dia com uma partida cheia de gols. Por 3 a 1, o time visitante venceu com gols de Hebert, Gregory e Denilson, enquanto Gabriel Fernandes descontou. O Vocem ficou com o mesmo um ponto que havia conquistado na abertura do torneio, enquanto o Penapolense chegou a quatro.

São Caetano 0 x 1 Paulista

Taquaritinga 2 x 2 Colorado Caieiras

Osasco Audax 0 x 2 Araçatuba

São-Carlense 1 x 1 Joseense

Barretos 2 x 0 Jabaquara

Vocem 1 x 3 Penapolense

Nacional 2 x 1 Barbarense

Matonense x Inter de Bebeouro (cancelado)

(Com FPF)

