Palmeiras pega o Norusca e tenta engatar a segunda vitória

Raphael Veiga deve ser uma das novidades do Palmeiras em Bauru - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Após a boa estreia contra a Portuguesa e a vitória por 2 a 0, o Palmeiras fará a segunda apresentação pelo Paulistão às 18h30 deste sábado, 18, quando enfrenta o Noroeste, no estádio municipal Alfredo de Castilho, em Bauru.

A partida promete muitas emoções. O time mandante, por receber uma das principais forças do futebol brasileiro aumentou o preço dos ingressos. O técnico Abel Ferreira acena com algumas mudanças, como as entradas de Raphael Veiga, Gustavo Gomez e Anibal Moreno, poupados na estreia.

Outro bom ingrediente é o fato das duas equipes virem de vitórias, já que o Noroeste, na estreia, bateu o Velo Clube, em Rio Claro, por 2 a 0.

Rodada

Sábado, 17

16h - Inter de Limeira x Guarani

18h30 – Noroeste x Palmeiras

20h30 – Portuguesa x Novorizontino

Domingo, 18

16h – Mirassol x Água Santa

16h – São Bernardo x RB Bragantino

18h30 – Corinthians x Velo Clube

20h30 – Ponte Preta x Santos

Segunda-feira, 19

20h – Botafogo x São Paulo

