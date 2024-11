Pakabá e Aracy se enfrentam na final da Copa São Carlos após trajetórias de superação e qualidade

Aracy venceu com autoridade o Pé na Porta e vai atrás da taça da Copa São Carlos - Crédito: Podtoss e João Celestino

A Copa São Carlos, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, chegou ao seu momento culminante, com o Pakaba Futebol e Samba e Aracy garantindo vagas na final após trajetórias marcadas por muita garra e bom futebol. As duas equipes se destacaram em suas respectivas chaves, superando adversários fortes e mostrando grande desempenho em campo.

Na manhã de domingo, 17, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, foram realizados os dois jogos da semifinal. O Pakabá superou o Tijuco Preto, que jogava pelo empate, por 2 a 1. Já o Aracy fez valer o favoritismo e eliminou o Pé na Porta por 3 a 0.

Campanha vitoriosas

O Pakabá iniciou a Copa com duas vitórias devido a eliminação do Paulistano e Mulekes de Vila e duas derrotas na fase de grupos, somando seis pontos e conseguindo a classificação para as oitavas de final. Nessa fase, venceu o Fluminense por 4 a 1, demonstrando grande autoridade. Nas quartas de final, um jogo difícil contra o Proara e mais uma vitória por 2 a 1, consolidando a vaga entre os quatro melhores. A semifinal trouxe mais um desafio contra o forte Tijuco Preto, mas com determinação e um grande aproveitamento nas bolas paradas, venceu por 2 a 1, garantindo sua vaga na final.

Do outro lado, o Aracy também mostrou força. Com duas vitórias e um empate na fase de grupos, garantiu a segunda posição e seguiu para as oitavas de final, onde bateu o Milan por 3 a 1. Nas quartas, a vitória veio em um jogo disputado contra o Cruzeiro do Sul, e após 90 minutos, nova vitória por 2 a 1, graças a uma atuação de destaque do veterano Ratinho. Nas semifinais, o Aracy enfrentou o Pé Na Porta e venceu com autoridade por 3 a 0, garantindo sua vaga na decisão.

O Pakabá, que fez 16 gols e sofreu 9, tem como artilheiro o atacante Axel, com 3 gols marcados. Já o Aracy, fez 21 gols e levou 8, tem como destaque o veterano Ratinho, com 5 gols marcados na competição.

Agora, as duas equipes se preparam para o grande confronto, prometendo uma final cheia de emoção e grandes lances. Quem será o grande campeão? O desfecho da competição promete ser de tirar o fôlego.

