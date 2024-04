Os Prédios e Zavaglia jogam para manter a invencibilidade no Amador

Em quarto lugar, Zavaglia ainda não perdeu no Amador: duas vitórias e dois empates - Crédito: Divulgação

Os Prédios, líder com 10 pontos e o Zavaglia, quarto colocado com 8 pontos, estarão em ação pela sexta rodada da fase de classificação do Campeonato Amador na manhã deste domingo, 7 e a meta de ambas equipes é manter a invencibilidade. As duas não sabem o que é perder nos primeiros quatro jogos da competição (a quinta rodada foi adiada) promovida pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

Os Prédios possui três vitórias e um empate e às 10h no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, pega o Jardim Gonzaga. Já o Zavaglia, com duas vitórias e dois empates mede forças contra o Real Paulista, de Américo Brasiliense, às 10h, no campo de Vila Isabel.

A rodada

A sexta rodada (a quinta rodada foi adiada pela organização) acontece na manhã deste domingo, 7. Serão seis partidas e no outro lado da tabela, duas equipes que perderam os quatro jogos que disputaram até agora, buscam o primeiro ponto: BN Madri e o atual campeão, o Vasco da Gama.

Jogos

Estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira

8h – Mairiense x BN Madri

10h – Os Prédios x Jardim Gonzaga

Campo de Vila Isabel

8h – Vasco da Gama x Monte Carlo

10h – Real Paulista x Zavaglia

Campo do distrito de Água Vermelha

8h – Tabatinga x Ponte Preta

10h – Unidos da Vila x Primos

Classificação

Leia Também