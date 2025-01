O Texas Hold’em sempre foi o tipo de pôquer mais famoso?

O pôquer é dos jogos de casino mais famosos no mundo, e possui muitas variantes. Atualmente o Texas Hold’em é a mais famosa e mais procurada nos casinos online e físicos, mas nem sempre foi assim.

De acordo com historiadores, o Texas Hold´em surgiu nos Estados Unidos, no Texas, no início de 1900, onde permaneceu quase desconhecido, ate chegar, em 1967, a Las Vegas.

Esse é um dos tipos de pôquer que mais obriga a que os jogadores apliquem pensamento estratégico, o que tem levado a um maior interesse dos jogadores. Apesar de as regras serem maioritariamente as mesmas, a mais renomada e jogada de todos, de acordo com operadores mundiais do jogo, é o Texas Holdem.

Atualmente o poker tem infinitas variações, como o póquer stud com cinco, seis ou sete cartas, ou o póquer fechado com um, três ou nenhum empate. Também os jogos de hold 'em como Omaha e Courchevel, além do já referido Texas.

Variantes do poker

Durante a década de 1700, a variante Three Card Brag era a mais famosa. Esse é um jogo de três cartas, em que o baralho só é baralhado quando um jogador ganha uma mão com três cartas do mesmo tipo. Isso leva a que os participantes estejam durante uma boa parte do jogo tentando lembrar do que foi distribuído e em que momento. Essa é uma variante que obriga a uma forte capacidade de memória por parte de seus jogadores.

A partir de 1829, o Five Card Draw, um tipo de pôquer composto por com um baralho simples, e que era jogado em Nova Orleães, nos Estados Unidos, ganhou muita fama, e, a partir da década de 1850, o baralho de 52 cartas se tornou padrão. Isso aconteceu para que os torneios permitissem mais jogadores. Nas décadas seguintes, o jogo foi ganhando suas regras base, que são ainda usadas hoje em dia. Foi também adicionada a regra do Jackpot, e introduzidos os jokers.

Durante os loucos anos de 1920, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, a variante 5 Card Stud era a mais vista nos torneios de pôquer. Essa variante teve seu ponto alto no ano de 1949.

Depois da guerra, foi a vez da variante 7 card stud ganhar relevância e ser o mais encontrado em salas de jogo e, durante a década de 1970, o Limit Hold’em esteve no topo das preferências dos jogadores de pôquer em todo o mundo.

Com o Texas Hold´em, os jogadores dessa época conheceram um tipo de pôquer mais limpo, com apenas um conjunto de cartas viradas para cima, e mais simples de aprender, para os iniciantes, do que outras variantes do jogo.

Além disso, os jogadores experientes e profissionais gostam também do Texas Hold´em, com ou sem limite, pois permite apostas elevadas. Permite também aos jogadores aplicarem várias estratégias e também traz muita diversão e inúmeras emoções a quem participa no jogo.

Foi no segundo World Series of Poker, que teve lugar em 1971, em que o No Limit Texas Hold´em se tornou o Main Event. Alguns momentos lendários dessa variante levaram ao aumento de sua popularidade ao longo dos anos, como aconteceu com a vitória amadora de Chris Moneymaker, em 2003. Isso mostrou aos fãs da modalidade que qualquer pessoa poderia sair vencedora de um grande torneio de pôquer e ainda mais ao pôquer online, onde era possível conseguir uma entrada para esse importante torneio.

Assim, nos dias que correm, a grande maioria dos jogos de pôquer online e offline são No Limit Texas Hold’em, mas com surgimento de outras variantes, em alguns torneios.

Um tipo de pôquer que tem vindo a ganhar fama é o Open-Face Chinese Poker. Alguns eventos conhecidos, como o EPT, BSOP ou WSOP, já recebem essa variante, jogada com 13 cartas, uma variante do tradicional Poker Chinês, em que cada jogador recebe as 13 cartas e depois as distribui em três linhas, duas com um jogo de cinco cartas e uma com um jogo de três. Nessas cartas, o jogo da linha de baixo deve ser mais forte que o do meio, que deve ser mais forte que o de cima. Caso isso não aconteça, a mão é invalidada e o jogador passa a ter uma e “estoura”. O ranking de mãos é semelhante às outras formas de pôquer.

Futuro esperado do jogo

Com a evolução da tecnologia e o aumento constante dos eventos de pôquer e de novas variantes surgindo, provavelmente o Texas Hold´em terá outras que lutarão pelo lugar de mais famosas nos próximos anos. A evolução tecnológica certamente ajudará a que essas variantes se aprimorem e tragam ainda mais diversão.