Nos pênaltis, WLM vence e levanta a taça no Clube Faber-Castell

Jogadores do Sindicato comemoram o título no Clube Faber-Castell - Crédito: Divulgação

Oficialmente terminou a temporada de campeonatos de futebol no Clube Faber-Castell, com a realização na manhã deste domingo, 15, dos jogos finais do Campeonato 390 e que apontou no Cedrinho, o Sindicato/WLM Engenharia como campeão. Após uma partida bem disputada, manteve o favoritismo, já que tinha a melhor campanha e superou a Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas após um emocionante empate em 1 a 1 no tempo normal, venceu nas penalidades máximas por 4 a 2, levantando a taça da competição.

Na preliminar, aconteceu a decisão do 3º lugar e nova decisão nas penalidades. No tempo normal, Top Real e CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life ficaram no 0 a 0. Nas penalidades, deu CLC por 4 a 2.

Os jogos

A rodada dupla foi aberta pela disputa do terceiro lugar. Um jogo equilibrado com chances para as duas equipes, mas terminou em 0 a 0, indo para as penalidades, e o CLC foi mais eficiente e ficou com o terceiro lugar.

Ponte Preta e WLM fizeram a final do 390 em um jogo com poucas oportunidades onde houve um gol anulado a favor da Ponte. Além disso, foram criadas poucas chances de gol, e o primeiro tempo terminou em 0 a 0.

No segundo tempo, em uma bola lançada, os zagueiros da Ponte bateram cabeça e o atacante Gui, livre de marcação, abriu o placar para o WLM que a partir de então optou pelo contra-ataque, buscando uma nova oportunidade, enquanto a Ponte, por sua vez, buscou o empate a todo momento, mas sem sucesso.

O WLM teve outra chance, mas Pedro se desperdiçou. Pouco tempo depois, nos minutos finais, a Ponte conseguiu o empate com Thiago Vigeta, levando a decisão para os pênaltis.

A Ponte perdeu duas cobranças seguidas e o WLM converteu quatro, conquistou o título de campeão do 390 de 2024.

Na rodada final o Clube Faber-Castell fez a doação de 223 litros de desinfetante para o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacintha. O produto foi arrecadado junto às pessoas não eram sócios do clube e que foram prestigiar os jogos e passar o dia no Cedrinho.

Premiação

Seleção do Campeonato: (Prêmio Corte de Cabelo - Bárbaros Barbearia): Israel (WLM), Tim Tim (WLM), Sérgio (Ponte), Jorge (Top Real), Lucas (Top real), Cortesi (WLM), Toledo (CLC), Norcia (CLC), Devechi (Top Real), Gui (WLM), Givanildo (Top Real). Técnico: TortorellI (WLM).

Bolha Mucha: Pedro (WLM)

Artilheiro: Norcia (CLC)

Goleiro menos Vazado: Guina (Top Real)

Destaque: Gui (WLM)

Terceiro Lugar: CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life

Vice Campeão: Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas

Campeão: Sindicato/WLM Engenharia

