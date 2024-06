No Dia dos Namorados, Aracy dá um “chocolate” no River Plate

“Chocolate ingrato”: Aracy mandou 9 a 0 no River Plate no Dia dos Namorados - Crédito: Divulgação

Um “chocolate”. Mas pra lá de amargo. Este “presente de grego” foi dado pelo Aracy nos jogos de meio de semana pela fase de classificação da série Ouro da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Na noite de quarta-feira, 12, no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, o time são-carlense aplicou uma expressiva goleada por 9 a 0 em cima do River Plate e se candidata como uma das favoritas a conquista do título da temporada 2024.

Ainda na praça esportiva do Encanto do Planalto, o Milan fez uma boa apresentação e também goleou. Não perdoou o Juventude e mandou 4 a 1.

No Luisão

Ainda na quarta-feira, mas no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, mais duas partidas. Uma pela série Ouro e outra pela Prata, esta, atrasada da 6ª rodada da fase de classificação,. No primeiro jogo, pela Ouro, Abdenur e Vila Prado ficaram no 2 a 2. As duas equipes, matematicamente, não possuem chances de classificação, mas fizeram um jogo onde houve muito desperdício nas chances de gols.

Vale destacar o trabalho realizado pela equipe do Abdenur, que mesmo sem vencer na competição não desistiu do campeonato e vem levando equipe para os jogos, mesmo estando praticamente rebaixada para série Prata em 2025. Já o Vila Prado que montou uma grande equipe que vinha pela busca do título, acabou não encaixando e agora resta brigar para não cair.

Pelo grupo A da Prata um grande jogo que foi decidido nos detalhes e quem aproveitou melhor as chances. Destaque para os goleiros que fizeram grandes atuações, mas quem levou a melhor foi o Deportivo Sanka que superou o União Douradense pela contagem mínima.

