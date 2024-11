No ano que marca o retorno das escolinhas, AVS/Smec decide título da APV

Em Araraquara, AVS/Smec busca título da categoria infantil - Crédito: Ze_Photografy

A temporada 2024 ficará marcada positivamente para a AVS. No ano em que a Associação de Vôlei São-carlense retornou às competições oficiais com atletas formadas nas escolinhas sociais, a equipe infantil vai disputar um inesperado título de vôlei feminino. Na ótica dos diretores, a ideia, com o reinicio das atividades, dar ‘rodagem’ e experiência às jovens atletas.

Porém, o bom trabalho realizado por toda a comissão técnica, a equipe orientada pelo técnico Zé Sérgio foi presenteada com a disputa do título da série Bronze do Campeonato da APV que acontece a partir das 16h deste sábado, 9, no ginásio municipal de esportes Castelo Branco, o Gigantão, em Araraquara. A partida será única.

Zé Sérgio espera uma partida bem equilibrada. Afirmou que não conhece o poderio de Araraquara, mas por chegar às finais, a perspectiva é de uma partida bem disputada.

“Araraquara tem tradição no trabalho de base e temos que respeitar. Realizamos vários treinos para os ajustes finais e acredito que preparamos bem o time. Confio nas minhas atletas e em um resultado positivo. Vamos jogar fora, em um ginásio grande e com a torcida contra. Porém, nosso time mostrou que tem ‘casca’ e vai saber suportar a pressão”, finalizou.

