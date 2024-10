Night Run São Carlos Clube reuniu centenas de apaixonados por corrida

Mesmo com chuva, Night Run São Carlos Clube foi um sucesso - Crédito: divulgação

A chuva da noite de sábado, dia 19 de outubro, deixou a Night Run São Carlos Clube ainda mais emocionante e não atrapalhou os participantes da edição 2024 da tradicional corrida noturna da cidade. Com 300 inscritos, o número máximo possível para a prova, a prova de 2024 comemorou os 80 anos do Clube em grande estilo.

A Night Run tem como diferencial ser realizada no período noturno, além de seu trajeto, relativamente rápido, e com pontos desafiadores. O percurso de 5 km começou na Sede Avenida do São Carlos Clube, passando pelo interior do campus 1 da USP, terminando no Ginásio João Marigo Sobrinho, o Ginasião, que foi especialmente preparado para receber os participantes, com música ao vivo e Food Trucks. No Ginásio também aconteceu a premiação dos atletas.

Todos os participantes receberam um kit especial com chip descartável, número de peito personalizado de identificação do participante, camiseta personalizada, bag e outros brindes.Os 248 inscritos que completarem o percurso receberam ainda medalhas de participação. Já os 1º, 2º e 3º colocados, no masculino e feminino, dentro de sua categoria, ganharam medalhas personalizadas: 16–17 anos; 18–29 anos; 30–34 anos; 35–39 anos; 40–44 anos; 45–49 anos; 50–54 anos; 55–59 anos; 60–64 anos; 65–69 anos; e acima de 70 anos. Todos os resultados podem ser conferidos neste site

Participante da categoria feminino 35-40 anos, Vanessa Moreira é apaixonada por corrida e não perde as edições da Night Run do SCC. “Essa é a terceira edição que participo das corridas realizadas pelo São Carlos Clube. Como amo correr, acho muito importante essas provas realizadas pelo Clube, pois conseguimos colocar em prática o que estamos praticando com as aulas da Fitclub. A corrida estava muito bem organizada, estava bem sinalizada, adorei, nem a chuva conseguiu atrapalhar, valeu mais uma vez São Carlos Clube!”.

Stephanie Mendes Favaro, 1ª colocada na categoria feminino 18-29 anos e a 2ª na categoria Geral Feminino, também parabeniza a organização do evento e ressalta sua emoção em participar. “A organização foi excelente, cuidando de cada detalhe para que a gente pudesse focar só na superação pessoal e no prazer de estar ali. O que mais me marcou foi a energia contagiante da galera. É uma prova para todas as idades, todos os níveis, iniciantes ou experientes. Participar de eventos assim é uma oportunidade incrível de nos desafiar, não só fisicamente, mas mentalmente também. É sobre se conectar com essa comunidade que te puxa para frente, te inspira e te lembra que, mesmo quando o caminho fica difícil, você não está sozinha!”.

