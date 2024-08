Na estreia da Liga Paulista, AFE e ASF São Carlos ficam no 2 a 2

SIGA O SCA NO

Jogadoras da ASF comemoram gol no Gigantão: empate apimentado - Crédito: Jhonatan Celestino

Quem gosta de um bom tempero, com tendências picantes, ficou satisfeito com o empate em 2 a 2 entre Ferroviária e ASF São Carlos, pela primeira rodada da fase de classificação da Liga Paulista de Futsal Feminino, em jogo realizado na noite desta terça-feira, 20, no ginásio municipal de esportes Gigantão, em Araraquara.

Uma rivalidade esportiva que se tornou clássico ao longo dos anos, fez com que as atletas das duas equipes proporcionassem um excelente jogo.

A equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi começou melhor a partida e fez 1 a 0. Conseguiu segurar a vitória parcial na primeira etapa, apesar das chances criadas pelas anfitriãs.

No segundo tempo, a AFE melhorou e passou a pressionar, conseguindo virar o placar para 2 a 1. Em busca do empate, Aninha soltou sua equipe que chegou a igualdade e o placar se manteve até o final.

A técnica são-carlense, satisfeita, reconheceu que aconteceram alguns erros, o que ela julga normal. “Mas o jogo foi bom. Movimentado e disputado. Através dos erros que pude constatar, vamos trabalhar para corrigir e evoluir. É um trabalho constante que nunca pode parar”, disse a jovem técnica são-carlense.

