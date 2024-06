Na Champions Cup, equipes de Ibaté levam a melhor em cima dos são-carlenses

Mulekes da Vila disparou na ponta do grupo B da série prata com 28 pontos - Crédito: Divulgação

Em jogos isolados no meio de semana pela fase de classificação da Champions Cup, séries Ouro e Prata, equipes de Ibaté levaram a melhor em cima de duas representações de São Carlos. A competição é promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

As partidas aconteceram na noite desta quarta-feira, 5, no estádio municipal Dagnino Rossi, no Encanto do Planalto e os times vencedores se isolaram ainda mais na liderança em suas respectivas séries (e grupo).

Pela série ouro, o Juventus Cruzado recebeu a visita do Vila Prado e venceu por 2 a 1. Com isso o time de Ibaté foi a 28 pontos contra 20 pontos do Aracy, segundo colocado, mas que está com dois jogos a menos (11 contra 9). O Vila Prado, com apenas 4 pontos, apenas cumpre tabela até o final da fase de classificação.

Pela série prata, um único jogo pelo grupo B. O Mulekes da Vila, de Ibaté fez uma apresentação convincente e superou o Grêmio por 2 a 1. Com isso a equipe também disparou na ponta e chegou aos 28 pontos. Classificado para a segunda fase, o Grêmio permaneceu com 15 pontos, na sétima colocação.

