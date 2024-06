Na Bezinha, São Carlos estreia fora de casa na segunda fase

SIGA O SCA NO

São Carlos estreia na segunda fase da Bezinha contra o Colorado, em Caieiras - Crédito: Delma Gonçalves

Após se classificar em primeiro no grupo 3, o São Carlos se qualificou entre as 12 melhores equipes do Campeonato Paulista da Série B e continua a luta pelo acesso a Série A4 em 2025.

Após reunião realizada segunda-feira, 24, na Federação Paulista de Futebol (FPF), foram definidos os novos grupos.

No Grupo 4 estão Tupã, Mauá, Flamengo e Tanabi. No Grupo 5, São Carlos, Araçatuba, Mauaense e Colorado Caieiras e no grupo 6, Suzano, Paulista, Inter de Bebedouro e Manthiqueira.

Nesta nova fase, as equipes jogam em turno único dentro do grupo e se classificam para as quartas de final as duas primeiras colocadas de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados (índice técnico).

A FPF já divulgou a nova tabela e o São Carlos estreia neste sábado, 29, a partir das 15h, no estádio municipal Carlos Ferracini, em Caieiras, quando encara o Colorado.

Na primeira fase, as duas equipes se enfrentaram pelo grupo 3 e ninguém levou a melhor. Em Caieiras, empate em 0 a 0 e no estádio Luisão, o jogo ficou no 1 a 1.

