MVC conquista primeira vitória na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Atletas do MVC comemoram a conquista da primeira vitória - Crédito: Divulgação

Um jogo bem disputado realizaram MVC e UFSCar na noite de segunda-feira, 24, pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec. Tendo como destaque a ponteira Gabriela, do MVC, o jogo aconteceu no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté.

O MCV mostrou um vôlei mais consistente e preciso e em 1h20 venceu o time das universitárias por 3 sets a 0, parciais 25/18, 25/17 e 25/13. Foi, inclusive, a primeira vitória no torneio conquistada pelo time do técnico Lucas Labaki. O jogo foi arbitrado por Alessandra Borges e Valcimar do Nascimento. Apontador: Narciso Borges.

MVC: Nataly, Gabriela, Lauana, Renata, Valeska, Daiane, Gláucia, Juliana e Gabi. Técnico: Lucas Labaki.

UFSCar: Lisa, Marina, Lívia, Paloma, Natália, Ana, Júlia, Mayra e Eduarda. Técnica: Lucas.

Leia Também