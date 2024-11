Mundial de Clubes antecipa início do Paulistão

O Palmeiras, de Raphael Veiga, irá defender o tricampeonato paulista em 2025 - Crédito: Cesar Greco/SE Palmeiras

Devido ao Mundial de Clubes promovido pela Fifa, previsto para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025 nos EUA, a Federação Paulista de Futebol (FPF) antecipou o Paulistão, considerado o maior campeonato regional do 1º semestre do Brasil. A bola começa a rolar no dia 15 de janeiro e a final prevista para 26 de março. Serão dois meses de disputas e 16 datas até definir quem será o campeão;

Os detalhes foram definidos durante conselho técnico realizado nesta terça-feira, 12, na sede da entidade e pelos 16 clubes participantes. Após a reunião, os grupos foram sorteados.

No grupo A estão Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo; no B, Santos, Bragantino, Portuguesa e Guarani; no C, São Paulo, Novorizonyino, Água Santa e Noroeste e no D, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.

Atual tricampeão, o Palmeiras defende o título e pelo quarto ano consecutivo, o Paulistão será transmitido em sistema multiplataformas. TV Record, TNT Sports e Max e YouTube, por meio da CazéTV, irão exibir ao vivo todos os jogos.

