Mulekes de Vila levanta a taça da Champions Cup

Mulekes de Vila comemora a conquista da taça: o melhor da Série Prata - Crédito: Divulgação

Em grande estilo. Assim foi o encerramento da Série Prata da Champíons Cup, ocorrida na tarde de sábado, 24, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Quem levantou a taça da competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, foi o Mulekes de Vila, de Ibaté, que venceu o União Douradense por 2 a 1.

A partida foi equilibrada e com um início muito estudado entre as duas equipes e com muita qualidade. O jogo foi da grandeza de uma final, tanto que o primeiro gol saiu de bola parada.

Após uma falta a bola sobrou e Mayke abrir o placar para o Mulekes de Vila. Com isso a partida ficou mais aberta e no final da primeira fase o artilheiro da competição, Balan deixou tudo igual para o União Douradense.

Na etapa final, quando tudo parecia que a final seria decidida nas penalidades, brilhou a estrela do n° 9 dos Mulekes de Vila, Jeferson, que chutou de fora da área e contou com a ajuda do goleiro do União que acabou levando um frango colocando a equipe de Ibaté à frente.

A partir daí, o União pressionou até o final e Balan ainda deve uma chance para empatar. Porém, a vitória sorriu para o Mulekes de Vila que comemorou o título de campeão de 2024.

Quadro de honra

Série Ouro

Artilheiro 22 gols - Carlos (Barata) Aracy

Goleiro - Samuel do Aracy

Destaque - Raul Gregório Juventude

Melhor Treinador - Tiago Policarbon

Melhor Dirigente - Brendow Zé Bebeu

Série Prata

Artilheiro - Welliton Balan União Douradense

Goleiro - Leandro Mulekes de Vila

Destaque - Otávio Botafogo

Treinador - Marcos Tomé União Douradense

Melhor Dirigente - Matheus Mulekes de Vila

