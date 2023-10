Morre Talim, autor do primeiro gol no estádio Luisão

Talin ao lado do neto Leandro: uma lenda do futebol amador de São Carlos - Crédito: arquivo pessoal

O futebol amador de São Carlos amanheceu de luto, com a morte de Natal Guidelli, conhecido popularmente como Talin. Atacante, morreu nesta quarta-feira, 4, aos 78 anos. Era casado com Vanda Appel Guidelli, 74 e deixa os filhos Fábio Fernando, 48 anos, casado com Cristiani Soares e Melina Fernanda. Deixa ainda o Neto Leandro, familiares e amigos.

Talin sofreu um segundo AVC e ficou internado por uma semana na Santa Casa. Há dois dias teve alta e foi para sua moradia onde faleceu durante um sono, ao lado da esposa.

Seu sepultamento será nesta quarta-feira, 4, às 17h, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Atacante 'monstro'

Natal marcou época no futebol amador. Jogava desde os 8 anos de vida e aos 17 anos iniciou a participação em campeonatos amadores e teve passagens por vários times de São Carlos, entre eles, Bangu, Ponte Preta e Brasília. Atacante definidor, era querido pelos companheiros e uma dor de cabeça daquelas para as zagas adversárias.

Sempre atuou no futebol amador e Talin por ser um “matador” por excelência, deixou seu nome na história do futebol amador são-carlense, já que, no dia 3 de novembro de 1968, participou da inauguração do estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Foi convidado por ser um talentoso atleta

Naquele dia, como uma das atividades que marcava o aniversário de São Carlos, participou de uma rodada dupla no estádio. No primeiro jogo a seleção amadora da cidade encarou Itapuí e Talin, no comando do ataque, ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, no gol de entrada do Luisão, fez o primeiro gol, no canto esquerdo do goleiro adversário. Era a ‘porteira aberta’ para a goleada de 5 a 0. No segundo jogo do dia, o São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 2.

À esposa, filhos, neto e todos os familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos. Com a certeza que, se no plano terreno São Carlos perdeu um atacante de qualidade, o céu está em festa pelo reforço no ataque celestial.

