Morre Joãozão, 14 vezes campeão brasileiro no lançamento de disco

O esporte são-carlense está em luto. No oitavo dia de 2025, morreu o ex-atleta João Joaquim dos Santos, o Joãozão, campeão brasileiro por 14 vezes no lançamento de disco, além de acumular títulos sul-americano e Ibero-Americano. Ele era servidor público atuando na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSCar.

Joãozão iniciou as atividades esportivas em São Carlos, mas chegou a representar outros municípios no interior paulista e em 1992 obteve a melhor marca de sua vida, arremessando o disco a 59,72 metros.

Lançador brasileiro, chegou a representar o Sporting Clube de Portugal em 1996. Ele mesmo contatou o clube no sentido de vir para Portugal, onde acreditava que poderia ter melhores condições para se preparar para os Jogos Olímpicos de Atlanta.

Fez parte da equipe do Sporting que ganhou o Campeonato Nacional de Pista Coberta em 1996, tendo sido 2º classificado no lançamento do peso nessa competição.

Quando treinava na Alemanha, Joãozão tinha o apelido de “por quê”. As perguntas que ele fazia não eram mera curiosidade. Ele queria descobrir as razões dos movimentos que fazia no arremesso de disco e, com isso, se aperfeiçoar mais.

Em uma reportagem elaborada por Michel Lacombe, o esporte esteve presente na vida de Joãozão desde sempre. “As competições começaram a partir das aulas com o professor Normando Tadeu Braga César, que fazia um trabalho de base no atletismo. Chegou a fazer decathlon e basquete no São Carlos Clube.

A vontade de disputar uma Olimpíada fez com que ele abandonasse o esporte coletivo e se dedicasse ao atletismo. Em 1985, optou pelo arremesso de disco e começou a treinar no Sesi.

Diabete

A reportagem apurou que na segunda-feira, Joãozão que é portador de diabete, fez um exame de praxe no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no pé para a retirada de sangue. Após o procedimento, continuou o tratamento em São Carlos.

Quando ele chegou, por ser um procedimento rotineiro, os médicos verificaram, entretanto, que tinha algo alterado e internaram na Santa Casa e pelo corte realizado no pé, segundo consta, teria entrado uma bactéria e ela foi para o pulmão e para o coração. O quadro de saúde se agravou e evoluiu rapidamente e teve que ser transferido para o UTI e nesta terça-feira foi intubado. Desde então o estado de saúde se agravou rapidamente, causando a sua morte.

