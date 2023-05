Mogi e São Carlos fazem o “jogo dos desesperados”

São Carlos vai em busca da reabilitação e fugir da zona da degola - Crédito: Brendow Felipe/São Carlos FC

O Mogi Mirim em penúltimo lugar com 3 pontos. A mesma quantia do São Carlos. Este é o jogo “dos desesperados” que será realizado a partir das 10h deste domingo, 28, no ginásio municipal José Arouca Cintra, em Amparo e válido pela primeira rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série B. No turno inicial, vitória da Águia pela contagem mínima, a única até aqui no torneio.

Em crise e sem técnico, já que Agnaldo Liz, após comum acordo foi dispensado na segunda-feira, 22, o São Carlos tenta a reabilitação contra um time que encontra-se igualmente desesperado.

As duas equipes estão seriamente ameaçadas pelo rebaixamento para a quinta divisão em 2023 (B2) e somente a vitória interessa.

Para o lugar de Liz foi anunciado nesta sexta-feira, 26, o técnico Bersinho, que faz a segunda passagem pelo clube. Em 2017 ele comandou a equipe sub-20. A estreia de Bersinho será justamente neste domingo.

