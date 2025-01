Mistão quente do Corinthians vence de virada o RB em Bragança

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Em Bragança, Corinthians levou a melhor e virou em cima do RB - Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O mistão quente do Corinthians fez bonito na estreia do Paulistão. Na noite desta quinta-feira, 16, venceu de virada o RB Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Ramon Diaz colocou em campo uma equipe alternativa que tomou sufoco nos minutos iniciais e viu Lucas Evangelista, de cabeça, fazer 1 a 0 aos 8 minutos. O time da casa teve chance de ampliar, mas parou nas boas defesas de Matheus Donelli.

No segundo tempo, o Timão veio com um esquema tático diferente e aos 4 minutos chegou ao empate, após falha infantil de Juninho Capixaba e Talles Magno aproveitar e chutar sem chances para Cleiton.

O RB tentou o segundo gol e desguarneceu o sistema defensivo e aos 33 minutos, Pedro Raul, em um rápido contra-ataque deu números finais.

Em Diadema

No Distrital do Inamar, o São Bernardo foi um visitante abusado e venceu o Água Santa também por 2 a 1.

Leia Também