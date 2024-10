Marcus Vinícius será o técnico do Grêmio na Série A4

SIGA O SCA NO

23 Out 2024 - 08h00

23 Out 2024 - 08h00 Por Marcos Escrivani

Marcus, com a esposa Izabel e filhos, no estádio Luisão, durante homenagem do Grêmio ao completar 50 jogos no clube - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Fim da novela. Marcus Vinícius será o técnico do Grêmio São-carlense no Campeonato Paulista da Série A4 que começa em janeiro de 2025. Contrato entre clube e treinador vale até o final da competição com a possibilidade de renovação até o fim da temporada.

As negociações se arrastaram por alguns dias até que houvesse um comum acordo. Marcus dirigiu o Lobo da Central por quatro anos e em duas temporadas chegou a semifinal, ficando a uma fase do esperado acesso a Série A3.

Agora, nesta nova fase, após ficar um ano fora do Grêmio e ter trabalhos realizados no Vocem de Assis (Série A4) e Resende/RJ (segunda divisão carioca), Marcus disse que o projeto é o acesso em 2025. "Chega de bater na trave", resumiu.

Em entrevista ao São Carlos Agora, o comandante disse que se identifica com o clube e não escondeu a sua felicidade pelo retorno. "O bom filho a casa torna", brincou.

"Estou feliz pelo retorno, com o acerto. Me identifico com o Grêmio e ficar fora por um ano serviu como aprendizado, como experiência. Agreguei novos ensinamentos que vou acrescentar a este novo projeto", disse, salientando que a meta é a A3. "Não só o clube quer sair desta divisão (A4). Eu também busco este acesso. É importante para o clube para meu currículo. Vamos começar um planejamento rigoroso e detalhado e procurar fazer uma campanha que tenha um final feliz. Chega de bater na trave", resumiu.

Bom filho retorna

No final da tarde desta terça-feira, 22, o Grêmio São-Carlense anunciou o retorno de Marcus Vinicius, conhecido como Viola no meio esportivo, para a temporada de 2025, visando o Campeonato Paulista A4.

Em sua primeira passagem pelo clube, foram 68 jogos com 33 vitórias, 23 empates e 12 derrotas, somando 60% de aproveitamento. Além disso, levou a equipe às quartas de final da Bezinha em 2021 e a duas disputas de acesso em 2022 e 2023, deixando a equipe classificada para o Campeonato Paulista A4.

Leia Também