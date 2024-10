Marcus Vinícius está em negociações com o Grêmio São-carlense

Marcus Vinícius, durante a entrevista: “Minha ‘nega véia’ (esposa Izabel) me ajuda muito nas decisões” - Crédito: Reprodução

“Colocar Deus na frente e ouvir muito minha “nega véia” (a esposa Izabel)”. Com esta frase, Marcus Vinícius disse que está em aberto a possibilidade de um retorno ao comando técnico do Grêmio São-carlense. Admitiu que está em negociação com a direção do clube e nos próximos dias, poderão surgir novidades.

A novidade foi dita durante entrevista a um podcast. Tranquilo, sorridente e centrado, Marcus Vinícius informou que conversa na verdade com duas equipes para a temporada 2025. Porém, revelou somente que uma delas é o Grêmio São-carlense. “A outra, prefiro deixar em sigilo”, disse.

Marcus Vinícius, conhecido no meio esportivo como Viola (semelhança ao polêmico atacante que iniciou a carreira no Corinthians), quando atleta era lateral-direito, mas fez a base justamente no rival Palmeiras. Nos últimos anos da carreira, chegou a atuar no meio-campo.

Na entrevista virtual, sobre a possibilidade de dirigir novamente o Lobo da Central, Marcus Vinícius não escondeu a satisfação. “O retorno pode ser possível. Tenho um carinho muito grande pelo Grêmio. Trabalhei por 4 anos e chegamos por duas vezes na semifinal, a um passo do acesso. Batemos na trave e a proposta é interessante em retornar. Mas agora para ter um final feliz. Coloco Deus na frente e ouço muito minha “nega véia” (esposa Izabel) que me ajuda muito nas decisões”, finalizou.

