Lusa busca primeira vitória e pega São Paulo alternativo

Zubeldia durante treinamento do Tricolor que quer mais uma vitória no Paulistão - Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A Portuguesa, lanterna do grupo B com 2 pontos, terá pela frente o São Paulo, animado líder do grupo C com 7 pontos, pela quinta rodada do Paulistão. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 29, no Pacaembu, a partir das 21h35.

Visando se preparar para o jogo que um dia já foi um acirrado clássico, a Portuguesa treinou na tarde de terça-feira no Pacaembu. O time do técnico Cauan de Almeida fez um reconhecimento do gramado sintético. As novidades são os retornos do zagueiro Alex Nascimento e do atacante Maceió, que cumpriram suspensão na rodada anterior.

Já o Tricolor terá um time alternativo. O técnico Luis Zubeldía, visando preservar o time titular que esteve em ação nas duas últimas partidas, irá a campo com reservas e atletas da base.

A rodada

Quarta-feira, 29

18h30 – São Bernardo x Santos

18h30 – Mirassol x Guarani

19h30 – Noroeste x Inter de Limeira

19h45 – Ponte Preta x Corinthians

21h30 – Botafogo x Água Santa

21h35 – Portuguesa x São Paulo

Resultados de terça-feira

Palmeiras 0 x 0 RB Bragantino

Novorizontino 1 x 1 Velo Clube

