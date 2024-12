Luisão terá plantões de orientação para aquisição de ingressos dos jogos da 'Copinha'

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

Seguindo determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF), a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, informa que os torcedores que quiserem acompanhar os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional ‘Copinha’, em janeiro, precisam fazer um cadastro prévio online a fim de reservar seu ingresso para as partidas da competição.

Para orientar e facilitar o cadastro, a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura realizará no sábado, 28, domingo, 29 e segunda-feira, 30, das 10h às 17h, um plantão de atendimento aos torcedores nos guichês do Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira "Luisão".

Seguindo a norma da FPF, os torcedores precisam baixar o aplicativo Bip Fut, disponível para Android e IOS, e fazer o cadastro de biometria facial. Após o cadastro, é necessário selecionar o jogo o qual quer acompanhar e reservar seu ingresso gratuitamente, garantindo o lugar nas arquibancadas do Estádio Luisão ou em outra praça esportiva que igualmente receberá o torneio. É importante fazer o procedimento antecipadamente para reservar seu lugar. Segundo o protocolo da FPF, aqueles que não fizerem o cadastro e selecionarem os jogos não terão acesso liberado ao estádio.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa em São Carlos no próximo dia 2 de janeiro, com São Carlos FC e Imperatriz-MA se enfrentando às 15h45 e, logo depois, às 18h, com o jogo entre Cruzeiro-MG e Real Brasília-DF.

No domingo, 5, São Carlos FC e Real Brasília-DF atuam às 19h15 e depois, às 21h30, é a vez de Imperatriz-MA e Cruzeiro-MG se enfrentarem. Já na quarta-feira (08/01), a primeira fase se encerra com Real Brasília-DF e Imperatriz-MA às 14h45, seguido por São Carlos FC e Cruzeiro-MG, às 17h.

A reserva do ingresso, feita via aplicativo, dá direito ao torcedor acompanhar os dois jogos do mesmo dia.

