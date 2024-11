Lucas Alves é o quarto reforço do Grêmio para a A4

Lucas Alves em ação pelo Grêmio: expectativa otimista e acesso a meta - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A alcateia gremista está mais forte. E agora, com um paredão. Na manhã desta quinta-feira, 28, a direção do Grêmio São-carlense anunciou a quarta contratação de olho no Campeonato Paulista da Série A4, que começa em janeiro de 2025.

Presente nas temporadas 2020, 2021 e 2022, o goleiro Lucas Alves é o atleta com mais partidas na história do Lobão, com 45 jogos e permanece no clube após a disputa da Copa Paulista deste ano.

Com a assinatura de um novo contrato, Lucas caminha para superar a marca dos 50 jogos com a camisa do Grêmio. Feliz com a decisão, está otimista para a próxima temporada. “É um privilégio enorme ser o jogador com mais jogos desse novo Grêmio e a expectativa é a melhor possível. Estamos com uma equipe sólida e experiente pra ser campeão da competição, pois não existe plano B”, garantiu ao São Carlos Agora.

Para que a meta seja alcançada, no caso o acesso a Série A3, o “guapo” afirmou que o 12º jogador é a “massa” gremista e deixou uma convocação para os torcedores.

“Precisamos do apoio de todos os torcedores gremistas pra fazer da nossa casa a fortaleza do Lobão. Com muito empenho, trabalho, dedicação e a torcida nos apoiando vamos fazer uma ótima competição buscando o acesso e o título”.

